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Ekonomi Niğde İl Özel İdaresi taşınmazlarını kiraya veriyor
Ekonomi

Niğde İl Özel İdaresi taşınmazlarını kiraya veriyor

Niğde İl Özel idaresi uhdesindeki 23 adet taşınmazı (dükkan, pansiyon odası) ihale ile kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:11:00 -
Niğde İl Özel İdaresi taşınmazlarını kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Mülkiyeti Niğde İl Özel idaresine ait taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarıldı.

İhale  01.12.2021  Çarşamba günü  saat  11.00’de Yukarı  Kayabaşı   Mah. Sağlık  Cad. Eski Adliye Yanı  Niğde  İl  Özel İdaresi   İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacak.

İhale kapsamında dükkanlar, pansiyon odaları, eski halıcılık okul binası ve arsası, kafeterya binası ve bahçesi gibi taşınmazlar 5 yıllık süre ile kiraya verilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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