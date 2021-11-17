Niğde İl Özel İdaresi taşınmazlarını kiraya veriyor
Niğde İl Özel idaresi uhdesindeki 23 adet taşınmazı (dükkan, pansiyon odası) ihale ile kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Mülkiyeti Niğde İl Özel idaresine ait taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarıldı.
İhale 01.12.2021 Çarşamba günü saat 11.00’de Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacak.
İhale kapsamında dükkanlar, pansiyon odaları, eski halıcılık okul binası ve arsası, kafeterya binası ve bahçesi gibi taşınmazlar 5 yıllık süre ile kiraya verilecek.
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