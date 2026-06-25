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Aktüel Niğde Belediyesi'nden Bor yoluna 3 yeni yaya üst geçidi
Aktüel

Niğde Belediyesi'nden Bor yoluna 3 yeni yaya üst geçidi

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Niğde Belediyesi'nden Bor yoluna 3 yeni yaya üst geçidi

Niğde Belediyesi, şehir içi ulaşımda yaya güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Bor yolu üzerine 3 yeni yaya üst geçidi inşa ediyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca mevcut bir üst geçidin de kapsamlı tadilatı gerçekleştirilecek.

 

Niğde Belediyesi, trafik yoğunluğunun yaşandığı Bor yolunda yayaların karşıdan karşıya güvenli ve konforlu geçişini sağlamak için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, güzergah üzerinde ihtiyaç duyulan noktalara yapılacak 3 yeni yaya üst geçidinin tüm proje aşamaları başarıyla tamamlandı. Kısa süre içerisinde ihaleleri gerçekleştirilerek yapım aşamasına geçilecek projeyle birlikte, aynı güzergahta bulunan mevcut üst geçitte asansör eklenerek işlevselliği yeniden kazandırılacak.

BAŞKAN ÖZDEMİR: "ŞEHRİMİZE VE HEMŞEHRİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Göreve geldikleri günden bu yana Niğde’nin altyapı ve ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler ürettiklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, verilen vaatleri hızla hayata geçirdiklerini vurguladı.

 

Hemşehrilerinin can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmak ve trafikte yaya güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak adına Bor yolunda yeni bir çalışma başlatıyoruz. 3 yeni yaya üst geçidimizin tüm proje çalışmalarını tamamladık, ihalelerini de çok kısa bir süre içerisinde yapacağız. Bununla birlikte mevcut bir yaya üst geçidimizin de tadilatını gerçekleştirerek daha kullanışlı hale getireceğiz. Hemşehrilerimize ne söz verdiysek, o sözü tutmanın ve her vaadi yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Niğde’miz için gece gündüz demeden üretmeye, şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Yeni üst geçitlerimiz şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.”

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