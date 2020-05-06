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Aktüel

Niğde Belediye Başkanı Özdemir ve Meclis üyeleri kan bağışladı

Korona virüs salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Belediye meclis üyeleri, iftardan sonra kan verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:37:43 -
Niğde Belediye Başkanı Özdemir ve Meclis üyeleri kan bağışladı

Korona virüs salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Belediye meclis üyeleri, iftardan sonra kan verdi.


Özdemir ve meclis üyeleri, Ömer Halisdemir Meydanı’ndaki Türk Kızılay’ı kan toplama aracına iftardan sonra gelerek başlatılan kampanyaya destek verdi.


Son zamanlarda korona virüsten dolayı kan stokunun azaldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti: "Biz de belediye meclis üyeleriyle birlikte bir farkındalık yapmak istedik ve belediye ekibi olarak kan bağışında bulunuyoruz. Bundan sonra kan bağışı aracı vatandaşlarımıza iftardan sonra gece 02.00’ye kadar hizmet verecek. Biz bugün açılışını yapıyoruz. Hayırlara vesile olur. Verdiğimiz kanlar bereketli olur ve birçok hastamıza şifa olur”

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