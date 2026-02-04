  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Aksaray'da temaslarda bulundu
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Aksaray'da temaslarda bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Aksaray'da temaslarda bulundu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Aksaray’da gerçekleştirdiği üst düzey ziyaretlerle iki şehir arasındaki gönül köprülerini güçlendirdi. Vali Murat Duru ve Belediye Başkanı Evren Dinçer ile bir araya gelen Özdemir, "Birlikte gelişecek, bölge olarak büyüyeceğiz" mesajı verdi.

 

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Aksaray’da, devlet yönetiminde ve yerel yönetimde önemli isimleri ziyaret etti. Ziyaretin ilk durağı, son valiler kararnamesi ile Aksaray Valiliği görevine atanan Niğdeli mülki idare amiri Murat Duru oldu.

VALİ DURU’YA HEMŞEHRİ ZİYARETİ

Niğde’nin yetiştirdiği bürokratlardan biri olan Vali Murat Duru’yu makamında ziyaret eden Başkan Özdemir, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Niğde ve Aksaray’ın sadece komşu değil, kader birliği yapmış iki il olduğunu vurgulayan Özdemir:

"Kıymetli hemşehrimiz Murat Duru’nun Aksaray’da göreve başlaması, bölge koordinasyonu açısından büyük bir şanstır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum; Niğde ve Aksaray arasındaki bürokratik ve kültürel ilişkilerin bu dönemde çok daha ivme kazanacağına inanıyorum," dedi.

BELEDİYELER ARASI STRATEJİK İSTİŞARE

Valilik ziyaretinin ardından Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer ile bir araya gelen Başkan Özdemir, yerel yönetim projeleri üzerinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. İki belediye başkanı, özellikle akıllı şehir uygulamaları, sürdürülebilir çevre projeleri ve Kapadokya bölgesinin turizm potansiyelinin ortak pazarlanması gibi stratejik konularda fikir teatisinde bulundu.

Başkan Özdemir, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Aksaray ve Niğde, İç Anadolu'nun parlayan yıldızlarıdır. Sayın Evren Dinçer ile belediyelerimiz arasındaki iş birliği olanaklarını görüştük. Tecrübe paylaşımı noktasında verimli bir toplantı oldu," ifadelerini kullandı.

