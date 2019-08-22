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Niğde Belediye Başkan Emrah Özdemir

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, söz verdiği projelere başladığını, birçoğunun da proje aşamasının tamamlanıp 2019 yılı sonunda temelinin atılacağını söyledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:43
Niğde Belediye Başkan Emrah Özdemir

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, söz verdiği projelere başladığını, birçoğunun da proje aşamasının tamamlanıp 2019 yılı sonunda temelinin atılacağını söyledi.


Başkan Özdemir bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yaptıkları çalışmalar ile yapılacak çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir, 5 yıl sonunda verdiği sözlerin hepsinin tamamlanacağını ifade etti. Şeffaf belediyecilik vaadiyle göreve geldikten sonra meclis oturumlarını vatandaşların izlemesi için canlı yayınladıklarını söyleyen Özdemir, "Proje kitapçığımızda bulunan çalışmalarımızın birçoğu başladı. 5 yılın sonunda hepsini tamamlamış olacağız. Şeffaf belediyecilik olmazsa olmazımız. O yüzde muhalefetteki arkadaşlar, basın mensubu arkadaşların öğrenmek istediği her konunun cevaplarını vereceğiz. Bizim işimiz hizmettir. Niğde Merkez Millet Bahçesi projemiz başladı. Valilik binasının taşınması işlemleri de bitmek üzere TOKİ’ye yapılmak üzere verilme durumuna geldi. Görseli, mimarisi her şeyi hazır. Geri kalan bölüm yeşil alan olacak. Belediye önü Ömer Halisdemir meydanının düzenlenmesi ile ilgili ünlü bir firmayla proje çalışmasına başladık" dedi.



Yol düzenlenmesi


Niğde’nin ana caddesi Bor caddesinin tek yönünü Cuma ve Cumartesi akşam 18.00’dan sonra kapatma uygulamasının devam ettiğini belirten Özdemir, "Önümüzdeki yıllar içerisinde Bor caddesini tamamen tek yön yapmak için şimdiden esnaflarımız vatandaşlarımızın alışması için uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Mevcut projeler ve yeni projeler


Özdemir, "Proje kitaplığımızda bulanan Özel İdare karşısındaki demir yolunun düzenlenmesi, Gümüşler Kavşağı battı çıktı kavşakları ile Ata sanayi ile yeni sanayi arasında alt geçit yapılması ile ilgili proje hazırlığımız devam ediyor. Öte yandan Ata sanayide 300 küsur dükkan yapımı bitmek üzere yakında zamanda belediye olarak teslim alacağız ve esnaflarımızın hizmetine sunacağız. Önümüzdeki bahar mevsiminde dükkanlar açılmaya başlayacak. Yine otoyol yakınına planladığımız AVM projemizde çalışması yapılıyor. İki firma tarafından talep var, proje bittiğinde ihaleye çıkacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:43
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