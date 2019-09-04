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Niğde Barosu öldürülen Sibel Çetinel’i savunacak

Niğde Baro Başkanı Osman Çimen boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sibel Çetinel’in davasının yakından takipçisi olacaklarını açıkladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:07
Niğde Barosu öldürülen Sibel Çetinel’i savunacak

Niğde Baro Başkanı Osman Çimen boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sibel Çetinel’in davasının yakından takipçisi olacaklarını açıkladı.


Baro Başkanı Osman Çimen, Baroya kayıtlı avukatlar ve Sibel Çetinel’in babası Nuri Tanrıverdi, Annesi Fatma Tanrıverdi ve kardeşlerinin katılımıyla Baro Başkanlığı önünde basın açıklamasında bulundu. Çimen yaptığı açıklamada, “Kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiği, yapılan tüm kınama ve açıklamaların yetersiz kaldığı günümüzde kadın cinayetlerine bir yenisi de maalesef ilimizde eklenmiştir. Boşanma aşamasında olan, yaşadığı şiddet sarmalından boşanarak kurtulmaya çalışan Sibel Ç. maalesef kadın cinayetlerinin son kurbanı olmuştur. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Emine Bulut cinayetinin olay esnasında orada bulunan kişi tarafından kameraya kaydedilmesi, kadınlarımızın yaşadığı vahşeti çok çarpıcı şekilde gözler önüne sermiştir. O görüntüler, ölümü kamera kaydına girmeyen binlerce kadının varlığını bir tokat gibi yüzümüze vurmuştur. Ancak gelinen noktada Emine Bulut ile bu cinayetlerin bitmediği ve bitmeyeceği anlaşılmıştır. Konu, devlet tarafından tüm yönleri ile ele alınmalı kalıcı ve önleyici tedbirler bir an önce hayata geçirilmelidir. Biz Niğde Barosu olarak üzerimize düşeni fazlası ile yapmaya hazır olduğumuzu, yapılacak çalışmalara tüm gücümüzle destek vereceğimizi, bu davanın da yakından takipçisi olacağımızı buradan ifade ediyoruz” dedi.


Sibel Çetinel’in babası Nuri Tanrıverdi Cumhurbaşkanına seslenerek idam istediğini söyledi. Anne Fatma Tanrıverdi ise kızının fotoğrafını göstererek gözyaşı döktü.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:07
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