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Ekonomi Niğde Ankara otoyol ücreti ne kadar?
Ekonomi

Niğde Ankara otoyol ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17.10'da başlayıp 19.00'da sona eren kritik toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan Niğde Ankara otoyolu ile ilgili detayları paylaştı. Peki, Niğde Ankara otoyol ücreti ne kadar? Niğde Ankara otoyolunda otomobil, minibüs, kamyon gibi taşıtlara ne kadar indirim uygulanacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-07-12 19:34:00 -
Niğde Ankara otoyol ücreti ne kadar?

Niğde Ankara otoyol ücreti ne kadar? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.10'da toplandı. Beştepe'deki toplantı 1 saat 50 dakika sürdü. Erdoğan yaptığı konuşmada Niğde Ankara otoyolunda uygulanacak indirimleri açıkladı.

Niğde Ankara otoyol ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır." açıklamasında bulundu.

 

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