Nidapark Küçükyalı Kınalı’da hayat başlıyor

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketlerinden Tahincioğlu Gayrimenkul, projelerine hız kesmeden devam ediyor. Şirket, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Anadolu Yakası’nın ilk karma kullanımlı projelerinden biri olan Nidapark Küçükyalı içerisinde yer alan Kınalı etabının tamamlanmasıyla birlikte teslim sürecine başladı.

Gururlu ve mutluyuz

Projede ilk teslimi Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak gerçekleştirdi. Toplam bin 439 konut, 600 ofisten oluşan, alışveriş caddesi ve sosyal imkanlarıyla ön plana çıkan Nidapark Küçükyalı’nın ilk etap teslimlerine start vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Çakmak, “Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlere ve pandemi sürecine rağmen inşaatlarımıza devam ettik. Kınalı etabımızda 1 Eylül itibariyle yaşam başlayacak. Diğer etaplarımızı da önümüzdeki dönemlerde teslim etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Süreç devam ediyor

Nidapark Küçükyalı Kınalı etabında bulunan 3 blokta 2+1, 3+1 ve 4+1 seçeneklerinden oluşan 296 daire yer aldığını aktaran Çakmak, şu bilgileri verdi: “Etabın kendi içinde fitness salonu, sosyal tesisler, açık havuz, güneşlenme terasları ve kafeterya bulunuyor. Yürüyüş ve koşu yolları, dekoratif havuzlar ve peyzaj düzenlemeleri etaba ferahlık katıyor. Sene başında Nidapark Küçükyalı içerisinde bulunan alışveriş caddemize ‘Palladium Cadde Küçükyalı’ adını vermiştik. Anadolu yakasının yeni cazibe merkezi olarak konumlanan 350 m uzunluğundaki Palladium Cadde -Küçükyalı’da tanınmış markalar, popüler restoran ve kafeler, eğlenceli oyun alanları yer alacak. Palladium Cadde’deki mağaza çeşitliliği, alışveriş yapmak için dışarı çıkma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.”