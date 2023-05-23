Nicolo Zaniolo'da flaş gelişme! PFDK kararını açıkladı
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo İstanbulspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası iki maç ceza aldı. PFDK tarafından yapılan açıklamada yıldız oyuncuya iki maç ceza verildiği duyuruldu. Böylelikle Zaniolo Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek. İşte detaylar...
Galatasaray'ın İstanbulspor maçında rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo ise 2 maçtan men edildi. Sivasspor maçında forma giyemeyen 23 yaşındaki yıldız MKE Ankaragücü maçında da görev alamayacak.
TFF, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
2 maçlık cezasının birini Sivasspor maçında çeken Nicolo Zaniolo, Ankaragücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.