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Spor Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi
Spor

Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:05:34 -
Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'te teknik direktör Patrick Vieira ile yollar ayrıldı.

Nice Kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan 44 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Vieira'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Takımın yardımcı antrenörlerinden Rumen Adrian Ursea'nın teknik direktörlük görevini devralacağı belirtildi.

Bu sezon Vieira yönetiminde Ligue 1'de çıktığı 11 maçta 17 puan toplayan ve 11. sırada bulunan Nice, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Almanya ekibi Bayer Leverkusen'e 3-2 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirmişti.

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