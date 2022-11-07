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Ekonomi NG Kütahya Seramik Unicera’da yeni ürünlerini vitrine çıkarıyor
Ekonomi

NG Kütahya Seramik Unicera’da yeni ürünlerini vitrine çıkarıyor

NG Kütahya Seramik, Unicera İstanbul Fuarı’nda yeni nesil koleksiyonlarını sergiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 16:27:00 -
NG Kütahya Seramik Unicera’da yeni ürünlerini vitrine çıkarıyor

Firma, bu koleksiyonlarından 3DF’le mekânlara bambaşka bir boyut kazandırıyor. 3D yüzey dekorasyonuyla dokusal efektleri fazlasıyla hissettiriyor. İnovatif koleksiyonuyla yaşam alanlarında hem mat hem de parlak görünümler sunuyor. 3DF koleksiyonunun başyapıtları Ares, Damasen, Lord, Luserna, Darka, Traverten, Artos, Beton, Liberty, Nuvola, Atrium, Aston, Moonstone günümüz mimari dünyasını sofistike ve zengin yüzey seçenekleriyle tanıştırıyor. Stardust Effect koleksiyonu ise ilhamını yıldızlı gecelerden alıyor ve Tosca, Osso ile Delmar serileriyle dikkat çekiyor. Loren ve Carrara ürünlerinden oluşan Soft koleksiyonu da yumuşak yüzey dokusuyla öne çıkıyor.

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