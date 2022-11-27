Nezaket öğretmenden büyük fedakârlık

Pendik’te, adrese dayalı öğrenci alan lisede görev yapan görme engelli 27 yıllık rehberlik öğretmeni Nezaket Alabaş, okulda kariyer günleri düzenleyerek tüm sorunlarıyla ilgilendiği öğrencilerin geleceklerine de ışık tutuyor. İlçedeki dezavantajlı kesimlerin yaşadığı bölgede adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre öğrenci alan Mehmet Zahid Kotku Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, mütevazı imkanlara sahip yeni bir okul olmasına rağmen rehberlik öğretmeni Alabaş, okul idaresi ve diğer öğretmenlerin çabalarıyla başarılı üniversitelerin önemli bölümlerine öğrenci gönderiyor. Okulun rehberlik öğretmeni olan Alabaş, mesai mefhumu olmaksızın öğrencileriyle yakından ilgileniyor, onların önce iyi birey sonra başarılı kariyer sahibi olmaları için çalışıyor.