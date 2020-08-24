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Spor Neymar maç sonu gözyaşlarına boğuldu
Spor

Neymar maç sonu gözyaşlarına boğuldu

Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'de yıldız futbolcu Neymar maç sonu ağladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 01:31:00 -
Neymar maç sonu gözyaşlarına boğuldu

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG) ve Alman ekibi Bayern Münih Portekiz'de Lurz Stadı'nda final maçını oynadı. Maçı 1-0'lık skorla Alman ekibi kazanırken, PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar maçın sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Futbolcular teselli etti

PSG'li arkadaşlarının yanı sıra Bayern Münihliler'in de teselli ettiği Neymar kupa seremonisinde de ağlamaya devam etti.

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