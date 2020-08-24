Neymar maç sonu gözyaşlarına boğuldu
Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'de yıldız futbolcu Neymar maç sonu ağladı.
Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG) ve Alman ekibi Bayern Münih Portekiz'de Lurz Stadı'nda final maçını oynadı. Maçı 1-0'lık skorla Alman ekibi kazanırken, PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar maçın sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.
Futbolcular teselli etti
PSG'li arkadaşlarının yanı sıra Bayern Münihliler'in de teselli ettiği Neymar kupa seremonisinde de ağlamaya devam etti.