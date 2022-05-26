Neyini anlayamadın Ömer? Mesele 'Kürtçe' değil terör!

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AK Partili Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesinden sonra, Bursa'da 31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Doğan konseri de iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahsi geçen konser organizasyonu Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Organizasyonu düzenleyen şirket ile görüşülerek, belirtilen tarihte yapılacak olan konserin firma tarafından iptal edildiği bilgisi alınmıştır." denildi.

Kürtçe provokasyonundan vazgeçmediler!

Bursa'daki gelişmeden sonra, Avrupa ülkelerinde terörist elebaşısı Abdullah Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a bir destek de HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan geldi.

Gergerlioğlu, PKK yandaşı Nuray Aydın konserinin iptal edilmesi üzerinden ısrarla "Kürtçe" provokasyonuna devam etti.

Şimdi de Bursa Belediyesi, Aynur Doğan konseri iptal edilmiş. Kürtçeyi çok zararlı buluyor AK Parti iktidarı. Yazıklar olsun. Ne diyelim?