  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
3 ilde sağanak bekleniyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Dev operasyon başladı
Neyin peşindeler? ABD komşuya silah yığıyor!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dünya Neyin peşindeler? ABD komşuya silah yığıyor!
Dünya

Neyin peşindeler? ABD komşuya silah yığıyor!

Paskalya tatili nedeniyle gemi Dedeağaç limanına girmeyen ABD’ye ait “LIBERTY PROMISE” kargo gemisi bu sabah erken saatlerde Dedeağaç limanına girdi ve getirdiği silah ve askeri malzemeyi indirmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 10:24:00 -
Neyin peşindeler? ABD komşuya silah yığıyor!

NATO’nun “DEFENDER Europe 21” tatbikatında yer alacak olan silahlar ABD’ye ait “LIBERTY PROMISE” kargo gemisi ile Dedeağaç’a indirilmeye başlandı. İndirme çalışmaları iki gün boyunca devam edecek.

800 parça askeri araç

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, (NATO) son 25 yılın en büyük tatbikatlarından biri olan "Defender Europe-21" için hazırlıkları tamamlıyor. ABD’ye ait “LIBERTY PROMISE” kargo gemisi tatbikatta kullanılacak askeri teçhizatlar Dedeağaç Limanı’ndan indirilmeye başlandı. İndirme çalışmalarının iki gün boyunca devam edeceği ifade edildi. Yunan medyasından ekinos haberinde, yaklaşık 800 parça askeri araç ve teçhizatın yük gemisinden indirilmesi için çalışmaların dün itibari ile başlandığını aktardı. Kargo gemisinden indirilmeye başlanan askeri araçlar arasında,110 “Black Hawk”, 10 “Chinook” tipi askeri nakliye, 25 adet de “Apache” tipi saldırı helikopteri yer alıyor.

28 bin asker yer alıyor

Yunanistan bu yıl ilk kez “Defender Europe” planlarına dahil edildi.Türkiye'nin de yer aldığı DEFENDER Europe 21” tatbikatında 21’i NATO üyesi olmak üzere 26 ülke katılıyor. Tatbikat, 28 bin askerin katılımıyla 12 ülkede gerçekleştiriliyor. Ukrayna, Kosova, Moldova, Bosna-Hersek ve Gürcistan da NATO üyesi olmamasına rağmen tatbikata katılan ülkeler arasında. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, mart ayından bu yana hazırlıkları süren Defender Europe 21 tatbikatının başladığını ve haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Yarın hareketlilik yaşanacak

Bazı kaynaklara göre 7 Mayıs Cuma günü ise Dedeağaç’ta hareketlilik yaşanacak. Amerika’nın Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Konstantinos Floros ve Kara Kuvvetleri komutanı Korgeneral Haralambos Lalusis Dedeağaç’ta olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri
Dünya

Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri

Kolombiya'da hükümetin yeni vergi reformu ve yoksulluk nedeniyle 28 Nisan'dan bu yana gözteriler şiddetlenerek devam ediyor. Yüzlerce ölü ve..
Çavuşoğlu belgeyi masaya koydu! Herkes buz kesti... İşte olayın perde arkası
Gündem

Çavuşoğlu belgeyi masaya koydu! Herkes buz kesti... İşte olayın perde arkası

Gazeteci yazar Fatih Çekirge, Rum lider Anastasiadis'ın Türkiye'ye söylediği skandal sözlerin perde arkasını kaleme aldı.

Vali duyurdu! Bölgeyi şahlandıracak projede sona doğru
Gündem

Vali duyurdu! Bölgeyi şahlandıracak projede sona doğru

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmalarının yüzde 90, üst yapı çalışmalarının yüzde 27 oranında tamamlandığın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay