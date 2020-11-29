Neyin kafası bu! Eskiden başörtülü yokmuş(!)

Laikçi yobaz kafa Merdan Yanardağ 1970'li yıllarda Türkiye'de başörtülü insanların olmadığını iddia etti.

Twitter'dan bir video paylaşıp açıklamalarda bulunan sözde gazeteci Yanardağ, "Bakar mısınız.. 70'li yıllarda başı kapalı tek bir işçi kadın bile yok.. Türban olmasa da geleneksel şekilde örtünenler vardı kuşkusuz, ama azdı. Grev çadırlarında yatan biri olarak biliyorum; durum liberal sosyologların iddia ettiği gibi değil. Ortada başka bir durum var." diyerek beyin yakan bir iddia ortaya attı.