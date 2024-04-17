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Gündem Neye uğradıklarını şaşırdılar! CHP’nin çoğunlukta olduğu mecliste Ak Parti sürprizi
Gündem

Neye uğradıklarını şaşırdılar! CHP’nin çoğunlukta olduğu mecliste Ak Parti sürprizi

Yeniakit Publisher
2024-04-17 16:15:00 -
Neye uğradıklarını şaşırdılar! CHP’nin çoğunlukta olduğu mecliste Ak Parti sürprizi

CHP'nin üye çoğunluğuna rağmen İl Genel Meclisi Başkanlığını AK Parti kazandı.

Bilecik'te 31 Mart günü yapılan Mahalli İdari Seçimleri sonrası CHP 10, AK Parti 8. MHP ve İYİ Parti 2'şer il genel meclis üyesi çıkarmıştı. İl Genel Meclis Başkanlık seçimlerinde ise AK Parti adayı, MHP ve İYİ Parti'nin de desteğini alarak İl Genel Meclis Başkanı seçildi.

"Halkın teveccühü burada yerini bulmamış oldu"

CHP İl Başkanı Ali Özdemir, meclis başkanı seçimin ilişkin, "5 yıl boyunca hep birlikte, uyum içerisinde, Bilecik menfaatlerinde fevkalade bir çalışma yapacağınızdan hiçbir endişe ve kaygı taşımıyoruz. Birinci öncelikle meclisin oluşumuna baktığımızda herkesin yeterli nitelikte ve nicelikte olduğunu görüyorum ve hepinizi yürekten kutluyorum. Ancak şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Halk bir oylama yaptı 31 Mart’ta, oylamanın neticesinde meclis çoğunluğunu bize vermiş olmasına rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada temsil edilememesi de bizim için büyük bir üzücü olay oldu. Halkın teveccühü burada yerini bulmamış oldu. Bu yüzden de üzgünlüğümü kırgınlığımı da belirtmek istiyorum. Keşke herkes serbest olsaydı, herkes hür olsaydı ve halkın tecellisi bu mecliste de tecelli etmiş olsaydı çok daha fevkalade, çok daha güzel bir çalışma içerisinde olurduk” ifadelerini kullandı.

"Bize muhalefet görevini verdiniz"

İl Başkanı Özdemir, konuşmasının devamında, “Yine de söylüyorum, bize muhalefet görevini verdiniz. Biz muhalefet görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bilecik menfaatlerinde ne yapılması gerekiyorsa, Bilecik için en güzel neyse o konuda sizlerle hemfikir içerisinde, uyum içerisinde bu süreci götüreceğiz. Hepinize başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum, hepinizi kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

 
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