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Spor

Newell's Old Boys'tan Maxi Rodriguez'e yeni sözleşme

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:59:14 -
Newell's Old Boys'tan Maxi Rodriguez'e yeni sözleşme

İSTANBUL (AA) - Arjantin Süper Lig ekibi Newell's Old Boys, 39 yaşındaki Maxi Rodriguez'in sözleşmesini bir yıl uzattı.

Newell's Old Boys Kulübü, Arjantinli futbolcu Rodriguez'in sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine 1999'da Newell's Old Boys ile başlayan Rodriguez, daha sonra İspanya'da Espanyol, Atletico Madrid ve İngiltere'de Liverpool formaları giymişti.

Kanatlarda görev yapan Rodriguez, geçen sezon takımıyla 24 maça çıktı ve 6 gol attı.

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