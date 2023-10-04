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Spor Newcastle United, PSG’yi sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları..
Spor

Newcastle United, PSG’yi sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları..

Yeniakit Publisher
2023-10-04 23:59:00 -
Newcastle United, PSG’yi sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları..

Şampiyonlar Ligi’nde grup müsabakaları 2. Haftasında Çarşamba seansı sona erdi. Geceye Newcastle United damga vurdu, işte detaylar..

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Newcastle United evinde turnuvanın favorilerinden PSG’yi ağırladı, ev sahibi ekip Paris temsilcisini; Almiron, Burn, Schar ve Longstaff’ın golleriyle 4-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. PSG ise bu sonuçla adeta şoka uğradı.

 

İşte gecenin sonuçları!

E Grubu:

Atletico Madrid 3-2 Feyenoord
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Celtic 1-2 Lazio

 

F Grubu:

Borussia Dortmund 0-0 Milan

Newcastle United 4-1 PSG

 

G Grubu:

Kızılyıldız 2-2 Young Boys

Leipzing 1-3 Manchester City

 

H Grubu:

Antwerp 2-3 Shakhtar Donetsk

Porto 0-1 Barcelona

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