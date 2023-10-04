Newcastle United, PSG’yi sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları..
Şampiyonlar Ligi’nde grup müsabakaları 2. Haftasında Çarşamba seansı sona erdi. Geceye Newcastle United damga vurdu, işte detaylar..
Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Newcastle United evinde turnuvanın favorilerinden PSG’yi ağırladı, ev sahibi ekip Paris temsilcisini; Almiron, Burn, Schar ve Longstaff’ın golleriyle 4-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. PSG ise bu sonuçla adeta şoka uğradı.
İşte gecenin sonuçları!
E Grubu:
Atletico Madrid 3-2 Feyenoord
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Celtic 1-2 Lazio
F Grubu:
Borussia Dortmund 0-0 Milan
Newcastle United 4-1 PSG
G Grubu:
Kızılyıldız 2-2 Young Boys
Leipzing 1-3 Manchester City
H Grubu:
Antwerp 2-3 Shakhtar Donetsk
Porto 0-1 Barcelona