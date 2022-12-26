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Spor Newcastle United deplasmanda 3 puanı aldı
Spor

Newcastle United deplasmanda 3 puanı aldı

Newcastle United, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 20:55:00 -
Newcastle United deplasmanda 3 puanı aldı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Newcastle United, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Siyah-beyazlı takıma farklı galibiyeti getiren goller, 3. dakikada penaltıdan Chris Wood, 7. dakikada Miguel Almiron ve 32. dakikada Joelinton'dan geldi.

Newcastle United, bu sonuçla puanını 33'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Leicester City ise 17 puanda kaldı.

Leicester City'de maça yedek başlayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü süre alamadı.

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