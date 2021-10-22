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Dünya New York'ta Türkevi'nin önünde şüpheli paket alarmı! Cadde trafiğe kapatıldı
Dünya

New York'ta Türkevi'nin önünde şüpheli paket alarmı! Cadde trafiğe kapatıldı

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 20:51:00 - 2021-10-22 21:56:34
New York'ta Türkevi'nin önünde şüpheli paket alarmı! Cadde trafiğe kapatıldı

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

Türkevi binasının önünde üzerinde kırmızı gül olan şüpheli bir paket bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen New York polisi, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi trafiğe kapattı.

Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede şüpheli pakette kozmetik ürünleri olduğu anlaşılınca trafiğe kapatılan cadde yeniden açıldı.

 

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