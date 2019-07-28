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New York’ta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin New York şehrinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:34
New York’ta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New York şehrinin Brooklyn bölgesinde yerel saatle 22.30 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Polis, ölen kişinin 38 yaşında bir adam olduğunu; yaralananların yaşlarının ve kimliklerinin henüz tespit edilemediğini duyurdu.

Polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü ve henüz bilgi paylaşmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:34
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