  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya New York'ta patlama: 1ölü, 5'i polis 9 yaralı
Dünya

New York'ta patlama: 1ölü, 5'i polis 9 yaralı

ABD’de New York’a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde doğal gaz kaçağından kaynaklandığı tahmin edilen bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 00:31:00 - 2022-01-19 00:35:35

ABD’de New York kentinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD’de New York’a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, daire alevlere teslim oldu.

5’i polis memuru 9 kişi yaralandı

New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 5’i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından alev alev yanan dairede çökme meydana geldi.

Yetkililer patlamanın doğal gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay