New York'ta patlama: 1ölü, 5'i polis 9 yaralı
ABD’de New York’a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde doğal gaz kaçağından kaynaklandığı tahmin edilen bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.
ABD’de New York kentinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
ABD’de New York’a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, daire alevlere teslim oldu.
5’i polis memuru 9 kişi yaralandı
New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 5’i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından alev alev yanan dairede çökme meydana geldi.
Yetkililer patlamanın doğal gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.