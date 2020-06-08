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Aktüel

New York’ta normalleşme süreci başladı

ABD’nin New York şehrinde korona virüsle mücadele kapsamında alınan karantina önlemleri bugün itibarıyla gevşetilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:26:12 -
New York’ta normalleşme süreci başladı

ABD’nin New York şehrinde korona virüsle mücadele kapsamında alınan karantina önlemleri bugün itibarıyla gevşetilmeye başlandı.


ABD’nin New York şehrinde normalleşme sürecinin ilk aşaması bugün başladı. Sokağa çıkma yasağının dün kaldırıldığı New York’ta bazı işletmeler yeniden açılıyor. Bugün inşaat, üretim tesisleri ve perakende mağazalarında çalışan yaklaşık 400 bin kişinin yeniden iş başı yapması bekleniyor. Yeni süreçte iş yerlerinde salgına karşı belirlenen sağlık önlemleri uygulanacak.


New York Belediye Başkanı Bill de Blasio dün yaptığı açıklamada, “Bu hafta çok şey oluyor. Yarın büyük bir an için hazırlanıyoruz” dedi. Yeniden başlamak için büyük bir adım atıldığını söyleyen Blasio, halkı salgından korunmaya devam etmeye çağırdı.


New York Valisi Andrew Cuomo da yaptığı açıklamada, “New York City yarın yeniden açılmanın 1. aşamasına giriyor. New Yorklular akıllı davranarak eğriyi kırdılar. Dün New York’ta 60 bin 435 Covid-19 testi yapıldı. Testlerin sadece 781’i pozitifti -yani yaklaşık yüzde 1’i. Bu çok iyi bir haber” ifadeleri kullandı.


Test sayısının günlük 60 bine ulaştığı şehirde, geçtiğimiz haftaya kıyasla günlük vaka sayısı yarıya düştü. New York eyaletinde son verilere göre, 398 bin 828 korona virüs vakası bulunuyor. Bugüne kadar 30 bin 442 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği eyalette 2 milyon 497 bin 84 test yapıldı. ABD genelinde ise 2 milyondan fazla korona virüs vakası kayıtlara geçerken 112 bin 469 kişi hayatını kaybetti.

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