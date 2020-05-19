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New York'ta Kovid-19 en fazla siyahileri ve Hispanikleri etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:55:51 -
New York'ta Kovid-19 en fazla siyahileri ve Hispanikleri etkiledi

NEW YORK (AA) - New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, en fazla siyahilerin ve Latin Amerika kökenlilerin yaşamlarını yitirdiği ortaya çıktı.

New York Sağlık Departmanının açıkladığı veriler, Kovid-19'un farklı etnik grupları farklı oranlarda etkilediğini gösterdi.

Kentte zengin ve daha çok beyazların yaşadığı Manhattan Adası'ndaki Gramercy Park bölgesinde Kovid-19'dan her 100 bin kişiden 31'i hayatını kaybederken, nüfusun yüzde 40'ını siyahilerin, yüzde 25'ini ise Hispaniklerin oluşturduğu Queens bölgesinde ölüm oranının 15 kat daha fazla olduğu görüldü. Queens bölgesinde Kovid-19 nedeniyle her 100 bin kişiden 444'ü yaşamını yitirdi.

ABD'de salgının merkezi olan New York'ta, şimdiye kadar 361 binden fazla kişi koronavirüsten etkilenirken, 28 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 1 buçuk milyonu geçti, 92 binden fazla kişi öldü.


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