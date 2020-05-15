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New York’ta korona virüs kısıtlamaları 13 Haziran’a kadar uzatıldı

New York Valisi Andrew Cuomo, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 13 Haziran tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:58:08 -
New York’ta korona virüs kısıtlamaları 13 Haziran’a kadar uzatıldı

New York Valisi Andrew Cuomo, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 13 Haziran tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.


Korona virüs salgının merkez üssü ABD’de salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunan New York’ta can kayıpları artmaya devam ediyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeni ile uygulanan kısıtlamaların 13 Haziran tarihine kadar uzatıldığını ilan etti. Ayrıca eyalette bulunan plajların 23-25 Mayıs tarihinde kısmen açılacağını belirten Cuomo, nüfusun yoğun olmadığı ve vaka sayılarının azaldığı 5 bölgede kısıtlamaları gevşeterek, işletmelerin kademeleri olarak yeniden faaliyete geçmesine izin verdi.


New York’ta toplam korona virüs vaka sayısı 355 bin 817’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 bin 548’e yükseldi.

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