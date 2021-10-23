New York'ta benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı
ABD’nin New York eyaletinde petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.
New York’ta benzin fiyatlarının artışı halkı tedirgin ediyor. Son yılların en büyük zammını alan benzin fiyatları ülke ekonomisini sorgulatmaya başladı.
ABD’nin en büyük eyaletlerinden biri olan New York’ta gelen benzin zamları insanları telaşlandırdı.
1 galon benzin (3,78LT) 4,02 dolar (38,59TL)'den satılıyor.