New York'a Müslüman Belediye Başkanı

İşte Mısırlıoğlu'nun kaleme aldığı o yazı;

New York bugüm seçime gidiyor!

Batı dünyası, iLondra'dan sonra kinci kez bir metropolde Müslüman belediye başkanı ile tanışacak.

Amerikan medyası onu Müslüman, Sosyalist ve Anti Siyonist olarak tanımlıyor.

34 yaşındaki Zohran Mandani, yarışı göğüslemiş durumda görünüyor.

Zohran Mamdani'ye yönelik saldırılar şimdiye kadar ona zarar veremedi.

Bugün, Salı günü, ABD'nin en büyük şehrinin sakinleri yeni bir belediye başkanı seçecek.

Tüm anketlere göre, Demokrat Parti'den yarışa katılan Zohran Mamdani, büyük bir farkla önde görünüyor. Beyaz Saray'ın, Demokrat Parti gözünden ve New York iş dünyasının perspektifinden bakıldığında, 34 yaşındaki adayın profili neredeyse tamamen yanlış: Demokratik sosyalist, Müslüman, Siyonizm karşıtı.

"Komünist manyak" (Trump'ın sözü) olarak nitelenen, her türlü özel mülkiyeti ortadan kaldırmak (Eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg), kilise ve sinagogları kaldırıp yerine şeriat getirmek (Fox News) istediği iddia edilen Mamdani'ye yönelik kampanya, artık alışılagelmiş seviyede seyrediyor. Gerçek bir dayanağı olmayan bu sığ kültür savaşı, Mamdani'nin seçim kampanyasının özünü oluşturan sosyo-politik programın üzerinden dikkatleri başka yöne çekiyor.

ABD'de hiçbir şehirde New York City'deki kadar yüksek yaşam maliyetleri yok.

Aylık ortalama kira bedeli şu anda 3.600 dolar seviyesinde.

Bu nedenle Mamdani'nin kampanyasının merkezinde "affordability" yani "karşılanabilirlik" kavramı yer alıyor. Bu hedefe ulaşmak için önerilen çözümler arasında ücretsiz kreş hizmeti, kira kontrolü, ücretsiz otobüsler ve kamu işletmesi süpermarketler bulunuyor. Gerekli harcamalar ise başka kaynaklardan sağlanacak gelirlerle finanse edilecek: Yüksek gelirliler için artan gelir vergileri ve daha yüksek kurumlar vergisi. Bu, radikal bir tasarı değil, klasik bir sosyal demokrat yeniden dağıtım projesi.

Bu akşam heyecanla New York seçimlerinin sonucunu bekleyeceğiz.