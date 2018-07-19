New York’a 33 firmalı çıkarma

Türk tekstil sektörünün global pazarda son derece güçlü bir imaja sahip olduğunu belirten Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Sektör, en son teknolojilere sahip makine parkı, esnek üretim kabiliyeti, özel ürünler üretme yeteneği ve yüksek nitelikli iş gücüyle öne çıkıyor” dedi. Engin, uluslararası düzeyde tasarım ödülleri alan Türk şirketlerinin elde ettiği başarılar kadar teknik ve sağlık standartlarına uygun üretim ile de son derece pozitif bir imaja sahip olduklarının da altını çizdi.