New York’a 33 firmalı çıkarma
New York’ta gerçekleştirilen Premiere Vision Fuarı’na 25 milli ve 8 bireysel olmak üzere 33 firmayla katılan Türk tekstil sektörü, gerçekleştirdikleri ticari bağlantıların yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet ettiler.19 Temmuz 2018 Perşembe 10:24
Türk tekstil sektörünün global pazarda son derece güçlü bir imaja sahip olduğunu belirten Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Sektör, en son teknolojilere sahip makine parkı, esnek üretim kabiliyeti, özel ürünler üretme yeteneği ve yüksek nitelikli iş gücüyle öne çıkıyor” dedi. Engin, uluslararası düzeyde tasarım ödülleri alan Türk şirketlerinin elde ettiği başarılar kadar teknik ve sağlık standartlarına uygun üretim ile de son derece pozitif bir imaja sahip olduklarının da altını çizdi.
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