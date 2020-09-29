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Aktüel New York Valisi, şehirdeki çöp yığını sorunu için ulusal muhafızları önerdi
Aktüel

New York Valisi, şehirdeki çöp yığını sorunu için ulusal muhafızları önerdi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 23:39:30 -
New York Valisi, şehirdeki çöp yığını sorunu için ulusal muhafızları önerdi

NEW YORK (AA) - ABD’de New York Valisi Andrew Cuomo, kentteki çöp yığını sorununu çözmek için ulusal muhafızları görevlendirebileceğini söyledi.

Vali Cuomo, basın toplantısında, New York sokaklarındaki çöp yığılması nedeniyle çok şikayet aldıklarını belirterek, "New York’ta neler oluyor bilmiyorum ama çöpleri toplamaya yardım için ulusal muhafızları göndermeyi teklif ettim." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken şehrin temizliğinin önemine vurgu yapan Cuomo, "Bir pandemide sokaklardaki çöp yığılması farklı bir görüntü oluşturuyor, temizlik önemli." ifadelerini kullandı.

Cuomo, "Eğer şehirdeki yetkililer bunu halledemiyorsa, sokaktaki çöp yığınını toplamak için ulusal muhafızları görevlendirmeye hazırım." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının ekonomiyi vurması nedeniyle temmuzda New York Sanitasyon Servisinde 25 milyon dolar bütçe kesintisine gidilmiş, salgın öncesi sokaklardaki çöp sepetleri her gün toplanırken, kesintiden sonra yüzde 60 azalarak 3 günde bir toplanmaya başlamıştı.


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