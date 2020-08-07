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Aktüel

New York Valisi: "Okullara sonbaharda yüz yüze eğitime açılma yetkisi veriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 20:25:49 -
New York Valisi: "Okullara sonbaharda yüz yüze eğitime açılma yetkisi veriyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo, eyaletteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonlarının düşüşe geçtiğini belirterek, sonbahar döneminde öğrenciler ve öğretmenlerin yüz yüze eğitim için okula dönmesine izin vereceklerini söyledi.

Cuomo, yaptığı basın toplantısında, eyalet genelindeki vaka sayılarının düşüşüne işaret ederek, "Şu anda belki de ülkede durumu en iyi olan eyalet konumundayız." ifadesini kullandı.

Okulların ne zaman ve nasıl açılacağının okul bölgelerine bağlı olduğunu belirten Cuomo, "Okullara sonbaharda yüz yüze eğitime açılma yetkisi veriyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle tarihinin en büyük sağlık krizlerinden birini yaşayan New York'ta eyalet genelinde 32 bin 791, New York kentinde ise 18 bin 927 kişi yaşamını yitirmişti.


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