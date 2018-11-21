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New York Times Yayın Kurulu'ndan çarpıcı analiz: Trump, anlattıklarını yuttu

Amerikan New York Times gazetesi Yayın Kurulu'nun yaptığı bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin olarak, "Trump, CIA'in vardığı sonucu ve Amerikan değerlerini görmezden gelip Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın anlattıklarını yuttu." diye

21 Kasım 2018 Çarşamba 21:25
New York Times Yayın Kurulu'ndan çarpıcı analiz: Trump, anlattıklarını yuttu

Amerikan New York Times gazetesi Yayın Kurulu, tarafından kaleme alınan, "Trump, Suudi Arabistan'ın değerlerini savunuyor" başlıklı yazıda, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Trump'ın tavrını değerlendirdi.

Yazıda, Trump'ın dün yaptığı yazılı açıklamaya işaret edilerek, "Aslına bakılırsa Trump, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ne kadar yanlış olursa olsun, sorumluları kim olursa olsun, Suudi rejiminin yanında olacağını söylemiş oldu." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın açıklamasında kullandığı "Dünya çok tehlikeli bir yer" ifadesine dikkat çekilen yazıda, "Trump, Suudi Arabistan ya da başka yerlerdeki zorbaları cesaretlendirerek dünyayı daha da tehlikeli bir yer haline getiriyor." denildi.

'Hesabını vermekten kaçamaması gerekir'

Yazıda, Trump'ın ilişkilerinin ticari amaçlı olduğunu vurgulandı.

Adaletin yerini bulması için Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması gerektiği vurgulanan yazıda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi de dahil olmak üzere Suudi Arabistan'daki hiç kimsenin, yaptıklarının hesabını vermekten kaçamaması gerekir." değerlendirmesi yapıldı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 21:25
  1. Donald Trump
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

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