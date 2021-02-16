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Gündem New York Times: Türkiye 5 milyon insanı koruyan tek uluslararası güç
Gündem

New York Times: Türkiye 5 milyon insanı koruyan tek uluslararası güç

New York Times gazetesi, Suriye'de 5 milyon insanı koruyan tek uluslararası gücün Türkiye olduğunu belirtirken, bölge halkından eski bir toprak ağası "Türkler olmadan hayatta kalamayız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 18:09:00 -
New York Times: Türkiye 5 milyon insanı koruyan tek uluslararası güç

Türk askerlerinin Suriye'de terörden arındırdığı Afrin'de yaşayanlar ABD'li New York Times gazetesine çarpıcı açıklamalar yaptı. Afrin halkı, "Türkler olmadan hayatta kalamayız" ifadelerini kullandı. Gazetede yayınlanan makalede 10 yılı aşkın süren Suriye iç savaşında Türkiye bölgedeki korunmasız 5 milyon insanı koruyan tek uluslararası güç" denildi.

New York Times gazetesi, Afrin’e giderek bölgede yaşananları aktardı. Gazetenin deneyimli muhabirlerinden Carlotta Gall imzalı haberde bölgede yaşayanların görüşleri de kamuoyuna aktarıldı.

"Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesi tepki çekmişti ama..."

“İşgal eden bir ordu, bazı Suriyeliler ve kıyım arasında duran tek şey” başlığının kullanıldığı makalede, “3 yıl önce Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesi geniş çapta tepki çekmişti. Fakat bugün Türk güçleri korunmasız 5 milyon insanı koruyor. Afrin’in tepesindeki çadır kentte 300 Suriyeli aile çamur ve yağmur altında ısınmaya çalışıyor. Şam’dan 7 yıl önce ayrılmışlar” denirken bölgede yaşayanlar gazeteye konuştu. Büşra Süleyman el-Hamdo, “Durum çok kötü, yağmur çadırı deliyor. Yeterli gıda yok, yardım yok, içme suyu yok” diyor.

"Türkiye 5 milyon insanı koruyan tek uluslararası güç"

Gazete, “Türkiye’nin Suriye’ye girmesi insan hakları ihlali sebebiyle büyük tepki çekmişti fakat 10 yılı aşkın süren Suriye iç savaşında Türkiye bölgedeki korunmasız 5 milyon insanı koruyan tek uluslararası güç. Bugün Türk ordusu siviller ile Beşşar Esad güçleri ve Rus müttefikleri arasında duruyor” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgeden fotoğrafların paylaşıldığı haberde açıklama yapan Afrinli bir hamal olan Amar Muhammad konuştu. Muhammad, “Burada en azından hayatta kalabiliyorum. Orada Suriye hükümeti için savaşmam istendi, savaşmasaydım hapse atacaklardı” diyor.

"Türkler olmadan hayatta kalamayız”

Bölgede Türkiye’nin bir yönetim kurduğu yıllar sonra bölgeye Türkiye’den elektrik geldiği, Türk cep telefonlarının kullanıldığı ve TL’nin kullanıldığını yazan New York Times muhabiri, Türkiye’nin yaklaşık 3.6 milyon kayıtlı Suriyeli mülteci kabul ettiğini de hatırlattı.

Gazeteye konuşan ve bölgede yaşayanlardan biri olan Jarir Süleyman, “Eskiden toprak ağasıydım fakat Suriye hükümeti gelip Şam’ın kuzeyindeki köyün kontrolünü ele geçirdi. Esad varken köyüme geri dönmem. Türkiye bizi koruyana kadar köyümüze dönmeyeceğiz. Türkler olmadan hayatta kalamayız” dedi.

 

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