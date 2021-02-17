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Dünya New York Times: Tek çareleri Türkiye
Dünya

New York Times: Tek çareleri Türkiye

Suriye'nin Afrin kentinde ve kentin yakınlarındaki mülteci kamplarında, gözlemlerde bulunan New York Times gazetesi, Suriye'de zulüm gören Suriye halkına en iyi imkanları sunan ülkenin Türkiye olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 02:23:00 -
New York Times: Tek çareleri Türkiye

New York Times gazetesi, son zamanlarda terör örgütü YPG/PKK'ın bombalı saldırılarına maruz kalan Afrin'i ve kentin Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki mülteci kamplarını anlatan geniş bir gözlem yazısı yayımladı.

20 Ocak 2018'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK'yı bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatının dünyada büyük eleştiri aldığı hatırlatılan yazıda, "Ancak bugün, onların koruduğu Suriyeliler, tüm zorluklara rağmen Türklerin orada olmasından memnunlar" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin Türkiye Büro Şefi, Charlotta Gall imzalı yazıda, "10 yıllık Suriye iç savaşının son bulması konusunda dünyanın kafası karışıkken Türkiye, 5 milyon civarında evlerinden edilmiş ve zor durumdaki sivilleri korumak için bölgede bulunan tek uluslararası güç. Bugün Beşar Esed güçleri ile Rus müttefiklerinin muhtemel katliamlarının önünde bir tek Türk askerleri var." ifadeleri dikkati çekti.

Özellikle de Şam ve Halep'teki saldırılardan kaçarak bölgeye gelen mültecilerin çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını detaylandıran yazıda, Türkiye'nin bölgede güvenliği sağladığına ve yerel meclisler kurarak bölgeyi yönettiğine işaret edildi.

Gözlem yazısında, "Türkiye kenti kendi elektrik ağlarına bağlayarak yıllardır süren elektriksizliği sonlandırdı, bölgede Türk cep telefonu hatları ve Türk parası kullanılıyor ve 500 Suriyeli şirket sınır ticareti için kaydedilmiş durumda." ifadesine yer verildi.

Yazıda görüşlerine yer verilen Hatay Vali Yardımcısı Orhan Aktürk, "Amacımız, onların hayatlarını daha da normalleştirmektir. İnsanlar hayata tekrar dönsünler diye okulların ve hastanelerin açık kalmasını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kentteki bombalı saldırılarla ilgili ise Aktürk patlatılan araçların kamyonlarla YPG/PKK işgali altındaki Münbiç ilçesinden getirildiğini tespit ettiklerini belirtti.

Gazeteye konuşan yerel meclis üyesi Said Süleyman, Türkiye'nin verdiği yardımların ötesinde daha fazla uluslararası insani yardıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekerken, yazıda "Ancak milyonlarcası için imkan sunan tek ülke Türkiye." ifadesine yer verildi.

Bölgedeki öğrencilerin Türkiye'de iş ve eğitim imkanı bulmak için Türkçe öğrendiği kaydedilen yazıda, oradaki insanların savaşın şartları aynı olduğu sürece kendi memleketlerine dönemeyeceğine dikkat çekildi.

Şam'ın güneyinden kaçarak bölgeye gelen mültecilerden Süleyman Carir gazeteye verdiği demeçte, "Türkiye bize koruma sağlamadan kendi köylerimize dönemiz mümkün değil. Türkler olmadan biz hayatta kalamayız." değerlendirmesinde bulundu.

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