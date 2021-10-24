New York Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki ülkeyi duyurdu!

Dışişleri'ne Osman Kavala küstahlığyla başvuruda bulunan 10 ülkenin Büyükelçileri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik prosedürlerin başlatılması talimatını verirken, NYT gazetesinde, bu ülkelerin ardında ABD'nin olduğu yazıldı.

Geçtiğimiz günlerde 10 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunarak Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde mesaj vermişti. Bu hadsiz mesaja Türkiye anında karşılık verdi. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin içişlerine karışılmaması yönünde karşı cevap yayınlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da 10 ülkenin büyükelçileri hakkından sert ifadeler ile "istenmeyen adam" ilanının çıkartılması talimatı vermişti.

Büyükelçi skandalı New York Times'ta

Türkiye'nin "iç işlerine burnunu sokan" ülkeler uluslararası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. ABD'li New York Times gazetesinde yer alan bir haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri hatırlatılırken bu 10 ülkenin arkasında ABD'nin baskısı olduğu belirtildi.

"İtici güç ABD"

New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall'ın kaleme aldığı yazıda, 7'si Avrupa ülkesine ait olmak üzere 10 büyükelçinin yaptığı açıklamanın arkasındaki itici gücün Biden hükümetinin ve dolayısıyla direkt olarak ABD'nin bulunduğunu ifade etti.

Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıklar

Gall haberinde Amerikan hükümetini işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik yardımlara devam eden NATO müttefikleriyle sık sık ayrı düştüğünü dile getirdi.

Son olarak Rus hava savunma sistemlerinin satın alınması nedeniyle fikir ayrılığına düşüldüğüne dikkat çeken Gall, bu noktada 10 ülkenin arkasındaki itici güç olarak Türkiye'ye baskı oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

G-20 zirvesine etkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ay sonunda gerçekleştirilecek olan G-20 zirvesinde ABD Başkanı Biden ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme kapsamında anlaşmazlıklar ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor. ABD Büyükelçiliği'nin öncülük ettiği bu Kavala açıklamasının söz konusu görüşmeye nasıl bir etki edeceği merak konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili, "Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce 'istenmeyen adam' ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan "Öbür tarafta, yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. 'Kavala' dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira bunlar, Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler." demişti.

Biden başkanlığındaki ABD yönetimi

Öte yandan Carlotta Gall imzalı haberde ‘Kavala çağrısı’nın arkasındaki itici güç olarak Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetimi gösterildi. Çağrı, ‘başkanın insan hakları ihlallerinden sorumlu ülkeleri açıkça işaret etme yönündeki yaklaşımının bir yansıması’ değerlendirildi.

Sözde Ermeni soykırımını tanımıştı

Biden, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini eleştirip kararını geri almaya çağırmış, dahası ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.

Biden yönetimi ile sorunlar büyüdü

ABD lideri, Erdoğan’la, göreve geldikten yaklaşık üç ay sonra görüşmüştü.

Son olarak, Erdoğan Biden’la görüşemediği geçen ayki ABD ziyaretinden dönerken şunları kaydetmişti: “Ben, oğul Bush’la iyi çalıştım, sayın Obama’yla iyi çalıştım, sayın Trump’la iyi çalıştım ama sayın Biden’la iyi başladık diyemem. Biden, terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı. Biz bunu elimizi kolumuzu sallaya sallaya seyredecek değiliz.”

"Muhafelete destek vererek Erdoğan'ı devireceğim" demişti

ABD Başkanı Biden'ın göreve gelmeden aylar öncesinde bir toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri tepki çekmişti.

Joe Biden, muhalefete destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler skandal sözlere imza atmıştı.

"Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu" şeklinde ifadeler kullanan Joe Biden, diğer taraftan Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.

Joe Biden, skandal konuşmasında şunları kaydetti: "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu."

Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçi

4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri ortak açıklama yapmıştı.