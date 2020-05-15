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Ekonomi

New York Fed imalat endeksi mayısta beklentinin üzerinde seyretti

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:14:32 -
New York Fed imalat endeksi mayısta beklentinin üzerinde seyretti

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi İmalat Endeksi, mayısta eksi 48,5 değerini alarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

New York Fed'in mayıs ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi mayısta 29,7 puan artışla eksi 48,5 değerine yükseldi.

Bir önceki aya göre ılımlı bir yükseliş gösteren ancak negatif görünümünü sürdüren veriye yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde eksi 63,5 değerini alması yönündeydi.

Endeks, nisanda eksi 78,2 değerine inerek, tüm zamanların en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, mayısta eksi 66,3'ten eksi 42,4 değerine, sevkiyat endeksi de eksi 68,1'den eksi 39 değerine yükseldi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 22,1 puanlık artışla 29,1 değerine çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme olduğuna işaret ediyor.

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