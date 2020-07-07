New York Central Park'ta tartıştığı siyahi adamı polise şikayet eden kadına dava

NEW YORK (AA) – New York Central Park’ta köpeğini gezdirirken tartıştığı siyahi kuş gözlemcisini "kendisini tehdit ettiği" gerekçesiyle polise şikayet eden Amy Cooper hakkında dava açıldı.

Manhattan bölge savcılığından yapılan açıklamada, Amy Cooper’ın 3. dereceden olayı yanlış aktarma suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. Açıklamada, “Yanlış raporlamanın hedefi olan herkesi ofisimize başvurmaya teşvik ediyoruz. Bu davranışın faillerini sorumlu tutmaya kararlıyız." ifadeleri paylaşıldı.

- Central Park'ta yaşanan olay "ırkçılık" tartışmalarını alevlendirmişti.

New York Central Park'ta, 25 Mayıs sabahı, köpeğini gezdiren beyaz kadın Amy Cooper ile kuş gözlemcisi siyahi Christian Cooper arasında yaşanan basit olay, ülkedeki ''ırkçılık'' tartışmalarını gündeme getirmişti.

Parkta kuşları izleyen Christian Cooper, köpeğini çayıra bırakan Amy Cooper’dan park kuralları gereği köpeğine tasmasını takmasını istemiş, kadının itiraz etmesi üzerine birbirini tanımayan ama aynı soyismi taşıyan ikili arasında sözlü tartışma çıkmıştı.

Siyahi adamın çektiği video kaydında, beyaz kadının kendisini polisi aramakla tehdit ederek "Onlara Afro-Amerikan adamın hayatımı tehdit ettiğini söyleyeceğim." şeklinde ifadeleri yer almıştı.

Daha sonra polisi arayan kadının "parkta siyahi bir adamın kendisini tehdit ettiği" şikayetinde bulunması ve arama sırasında birkaç defa "siyahi adam" ifadesine vurgu yaparak saldırı altındaymış gibi nefes nefese konuşması tepki toplamıştı.

Köpek sahibi Cooper, davranışından dolayı daha sonra siyahi adamdan ve halktan özür dilemek zorunda kalmış, davranışından dolayı köpeği elinden alınmış ve işinden çıkarılmıştı.