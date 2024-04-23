New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 260 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,69 artışla 38.503,69 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,20 artışla 5.070,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,59 kazançla 15.696,64 puana yükseldi.

ABD'de makroekonomik veriler ile şirketlerin bilançoları yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda aylık 2 puan azalarak 49,9 ile 4 ayın en düşük seviyesine indi. Hizmet sektörü PMI da nisanda geçen aya göre 0,8 puan azalarak 50,9 değerine geriledi.

Kurumsal tarafta ise şirket bilançoları gelmeye devam ederken kargo ve lojistik hizmetleri sunan UPS'nin hisseleri, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde gelirindeki düşüşe rağmen karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

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Savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri, şirketin gelir ve karının bu yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşmasına karşın yüzde 0,27 düştü.

Otomobil üreticisi General Motors'un (GM) hisseleri, şirketin güçlü ilk çeyrek kazançlarının ardından bu yıla ilişkin kar beklentisini artırması sonrası yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Gıda ve içecek şirketi PepsiCo'nun hisseleri ise şirketin finansal sonuçlarının, beklentileri aşmasına karşın yüzde 3'e yakın değer kaybetti. ​​​​​​

Kaynak: AA