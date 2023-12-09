New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,36 artışla 36.247,87 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artarak 4.604,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kazançla 14.403,97 puana yükseldi. S&P 500 endeksi Mart 2022'den bu yana, Nasdaq da Nisan 2022'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

ABD'de ekonominin gücüne işaret eden verilerin ardından pay piyasalarında haftanın kapanışında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, grevdeki otomotiv işçilerinin işlerine dönmesinin de etkisiyle tarım dışı istihdam, kasımda 199 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan 3,7'ye düştü.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,4 artarak 34,10 dolara yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde artan ortalama saatlik kazanç verisi, maaşlardaki son dört ayın en güçlü artışına işaret etti.

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Beklenenden güçlü gelen istihdam verisi sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan artışla yüzde 4,23'e çıktı.

Güçlü istihdam verileri ilk olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentileri zayıflatsa da ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" gerçekleşeceği yönündeki beklentileri destekledi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de aralıkta 69,4'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri bu ay yüzde 4,5'ten yüzde 3,1'e gerileyerek Mart 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi. Uzun vadeli enflasyon beklentileri de aynı dönemde yüzde 3,2'den yüzde 2,8'e düşerek, Temmuz 2021'den bu yana en düşük ikinci seviyesini kaydetti.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating, bugün açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun aralık sayısında, küresel ekonomik büyüme hızının gelecek yıl keskin bir şekilde düşerek yüzde 2,1 olacağını öngördü. Raporda, ABD ekonomisinde resesyon olmasa da keskin bir yavaşlamanın beklendiği aktarıldı. Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4, gelecek yıl yüzde 1,2 ve 2025'te yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin edildi. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,1, gelecek yıl yüzde 2,5 ve 2025'te yüzde 3,2 büyüyeceği öngörüldü.

Kaynak: AA