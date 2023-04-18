New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 33.987,18 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artışla 4.151,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artarak 12.157,72 puana çıktı.
ABD'de geçen hafta bankalarla başlayan bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları kapanışta pozitif bir seyir izledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını ne zaman sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri de artarken, Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilmeye devam edildi.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, nisanda 10,8 ile beklentilerin üzerinde gelirken, 2022 Temmuz'dan bu yana en yüksek değerini aldı.
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