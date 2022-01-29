New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,65 artışla 34.725,47 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,43 artarak 4.431,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,13 artışla 13.770,6 puana çıktı.

Artan jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında "şahin" tutum sergileyeceği beklentileri ile hafta boyu piyasalarda oynaklık yüksek seyretti.

Haftanın son işlem gününe karışık seyirle başlayan endeksler, kapanışa doğru teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş gösterdi.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri, şirketin geçen yılın ekim-aralık döneminde tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen rekor gelir elde etmesinin ardından yüzde 7'ye yakın değer kazandı. Apple'ın ekim-aralık ayına ait bilançosuna göre, şirketin geliri söz konusu dönemde yıllık yüzde 11 artışla 123,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Apple'ın yanı sıra ABD'li diğer büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri de yüzde 3'e yakın artarken, Amazon, Meta ve Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel gelirler geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,3 artarken, kişisel tüketim harcamaları beklentiler dahilinde yüzde 0,6 azaldı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen ay yıllık yüzde 5,8 ile 1982'den bu yana en yüksek artışı kaydederken, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aynı dönemde yıllık yüzde 4,9 ile 1983'ten bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Öte yandan, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta aşağı yönlü revize edilerek 67,2 oldu. Tüketici güveni, enflasyon ve Omicron varyantına dair endişelerle Kasım 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.