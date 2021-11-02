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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 00:18:00 -
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 artışla 35.913,84 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 4.613,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kazançla 15.595,9 puana çıktı. Böylece üç endeks de kapanışta rekor tazeledi.

Şirketlerin üçüncü çeyrek karlarının genel olarak beklentilerin üzerinde gelmesiyle geçen hafta pozitif bir seyir izleyen endeksler, yeni ayın ilk işlem gününde de kötü gelen ekonomik verilere rağmen yükseliş gösterdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ekimde bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla 60,8'e gerileyerek imalat büyümesindeki yavaşlamaya işaret etti.

IHS Markit tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 59,2'den 58,4'e revize edildi.

Yüksek enflasyona ilişkin endişeler ise devam ederken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İrlanda'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisinin aşırı ısındığını düşünmediğini, enflasyonun son yıllara göre yüksek olduğunu ancak bunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı aksamalarla ilgili olduğunu ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) salı günü başlayacak ve iki gün sürecek toplantısından çıkacak kararların bu hafta yatırımcılarca takip edileceğini bildirdi.

Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğine işaret eden analistler, 120 milyar dolarlık aylık varlık alımında azalmaya gideceğini duyurmasının beklendiğini kaydetti.

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