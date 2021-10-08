  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'de borç limitinin kısa süreli olarak artırılması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından günü yükselişle bitirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,98 artarak 34.754,15 puana çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 00:38:00 -
New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,82 artışla 4.399,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kazançla 14.654 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, borç limiti konusunda Senato'dan gelen anlaşma haberi etkili oldu.

ABD Senatosunda Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ülkenin borç limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde anlaşmaya vardı.

İki taraf arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Hazine Bakanlığının borçlanma yetkisini aralık ayı başına kadar yükseltmeyi kabul ettiklerini ve ülkenin temerrüde düşmesini önlediklerini duyurdu.

Anlaşma ile borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılacağı bildirildi.

Makroekonomik tarafta ise işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Ekim ile biten haftada, önceki haftaya kıyasla 38 bin azalarak 326 bine geriledi.

Analistler, yarın açıklanacak eylül ayına ilişkin istihdam raporunun piyasaların odağında olacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay