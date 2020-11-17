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Ekonomi New York Borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York Borsası yükselişle kapandı

Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor seviyeye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 00:30:50 -
New York Borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York Borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,60 artışla 29.951,36 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi de yüzde 1,21 artarak 3.628,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 yükselişle 11.924,13 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler etkili oldu.

Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor seviyeye ulaştı.

Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi.

Moderna, hala süren çalışmalardan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech de geçen hafta, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurmuştu.

Aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelere ilişkin haberler ekonomik toparlanmaya dair umutları artırırken, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen seyahat ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde yükseliş görüldü.

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