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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 23:11:44 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin etkisiyle yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 190 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,69 artışla 27,930,57 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artarak, 3.398,20 puana çıktı ve kapanışta rekor seviyeye ulaştı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,42 kazançla 11.311,80 puana yükseldi.

Güne karışık seyirle başlayan endekslerdeki yükselişte, beklenenden iyi gelen ekonomik veriler belirleyici oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 24,7 artarak 5,86 milyona yükseldi ve rekor seviyede artış kaydetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş gösteren, haziranda gösterdiği rekor artışı ise temmuzda tazeleyen veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların yüzde 14,7 artışla 5,38 milyona yükselmesi yönündeydi.

Ülkede imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) de ağustosta 2,7 puanlık artışla 53,6 değerine çıktı ve son 19 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Beklentinin üzerinde yükseliş kaydeden verinin, ağustosta 51,9 değerini alması öngörülüyordu.

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