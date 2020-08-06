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Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 23:30:52 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artışla 27,387,18 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,66 artarak 3.349,81 puana çıkarken, Nasdaq endeksi ise ilk kez kapanışta 11 bin puanın üzerini gördü. Söz konusu endeks, yüzde 1 kazançla 11.108,07 puana ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerde anlaşma sağlanamaması nedeniyle güne düşüşle başlayan endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

Beklenenden iyi gelen ekonomik veriler de endekslerdeki yukarı yönlü seyirde belirleyici oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 186 bine geriledi ve piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

Ayrıca, ABD'de hane halkı borcu da bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 azalışla 14,27 trilyon dolara geriledi ve 2014'ten bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

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