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Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 00:47:00 - 2020-06-24 00:49:03
New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artışla 26.156,10 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.132,08 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,74 artışla 10.131,37 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek kapanışını kaydetti.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerileyen ekonomik verilerin toparlanma göstermeye başlaması ve teknoloji hisselerinin değer kazanması etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 9,8 puanlık artışla 49,6 değerine yükseldi ve piyasa beklentisinin üzerinde bir seyir izledi.

Ayrıca, ABD'de yeni konut satışları da mayısta aylık yüzde 16,6 artışla 676 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış gösterdi.

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