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Kadın - Aile Bakan Göktaş'tan aile ve nüfus paylaşımı Güçlü ailelerimizle büyük sofralarda buluşacağız
Kadın - Aile

Bakan Göktaş'tan aile ve nüfus paylaşımı Güçlü ailelerimizle büyük sofralarda buluşacağız

Yeniakit Publisher
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Bakan Göktaş'tan: "Bugün hanelerimizin yüzde 57'sinde çocuk bulunmaması, nüfus yapımıza ilişkin politikalarımızın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda çok yönlü nüfus politikaları üretiyor, aile hikayelerimizi büyütmek için reform niteliğinde destek mekanizmaları geliştiriyoruz" dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de hanelerin yüzde 57'sinde çocuk bulunmamasının nüfus yapısına ilişkin politikaların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda çok yönlü nüfus politikaları üretiyor, aile hikayelerimizi büyütmek için reform niteliğinde destek mekanizmaları geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından, aile ve nüfus politikalarına ilişkin videolu mesaj yayımladı.

Paylaşımında, sofraları şenlendiren, evleri bereketlendiren çocuk seslerinin çoğalmasının ve aile hikayelerinin nesilden nesle büyümesinin en büyük arzusu olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün hanelerimizin yüzde 57'sinde çocuk bulunmaması, nüfus yapımıza ilişkin politikalarımızın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bakanlık olarak, milletimizin güçlü yarınları için dinamik nüfus yapımızı ve aile kurumumuzu korumayı hayati bir unsur olarak görüyoruz.

Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda çok yönlü nüfus politikaları üretiyor, aile hikayelerimizi büyütmek için reform niteliğinde destek mekanizmaları geliştiriyoruz. Güçlü ailelerimizle daha büyük sofralarda buluşma niyetiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Video mesajında da Şef Mehmet Yalçınkaya'nın bir televizyon programında doğum oranlarındaki düşüşe ilişkin ifadelerine yer veren Göktaş, Yalçınkaya'ya oluşturduğu farkındalık dolayısıyla teşekkür etti.

Televizyonlarda, programlarda, dizilerde, nüfus ve aileyle ilgili konuların daha fazla gündeme gelmesi gerektiğine işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Çünkü veriler açık. Bugün Türkiye'de hanelerimizin yüzde 57'sinde 18 yaş altında hiç çocuk bulunmuyor. Bunu değiştirmemiz lazım. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nı da işte bu yüzden önemsiyoruz. Bizim kuşağımız geniş bir aileyle büyüdü. Kardeşi bildik, abiyi, ablayı bildik. Teyze, dayı, amca, hala, bunlarla beraber büyüdük.

Peki bu kavramlar bizim için neden önemli? Çünkü aile bizim en güvenli limanımız, en değerli sığınağımız. Bir çocuğun eksikliği sadece bir odanın sessizliği değildir. Bir kardeşin oyun arkadaşını, bir teyzenin yeğenini, bir dayının sevincini, bir halanın muhabbetini, bir amcanın da hatıralarını eksiltir. Çocuk seslerinin çoğaldığı evler toplumun neşesidir."

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