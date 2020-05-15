  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı

Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi

Ahmet Yenilmez yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan işletmeler hangileri?

Ashab-ı Kehf yedi uyurlar kıssası
için kalan
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:21:26 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,3 artışla 23.694,27 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,4 artarak 2.864,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,8 yükselişle 9.014,56 puana çıktı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kötü gelen ekonomik verilere rağmen petrol fiyatlarındaki toparlanma etkili oldu.

ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 7,5 artışla 29,63 dolardan alıcı bulurken, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı aynı dakikalarda yüzde 5,14 artarak 32,73 dolardan işlem gördü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda aylık yüzde 16,4 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti. Ülkede sanayi üretimi de nisanda aylık yüzde 11,2 azaldı ve endeks 101 yıllık tarihinde en büyük aylık düşüşü gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı