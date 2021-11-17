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Ekonomi New York borsası yükselişle günü tamamladı
Ekonomi

New York borsası yükselişle günü tamamladı

New York borsası, beklenenden iyi gelen perakende satış verileri sonrası günü yükselişle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 02:14:00 -
New York borsası yükselişle günü tamamladı

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artarak 4.700,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kazançla 15.973,9 puana çıktı.

ABD'de Walmart ve Home Depot gibi perakende zincirlerinin beklenenden iyi gelen bilançoları ve perakende satışların 7 ayın en yüksek artışını göstermesinin ardından endeksler pozitif seyir izledi.

Ülkede perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak mart ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti. Analistler, perakende satışlara ilişkin son verinin, yüksek enflasyona rağmen Amerikalı tüketicilerin harcamalarına devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart ve Home Depot'nun yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri kazançlar da piyasa beklentilerini geride bıraktı. Walmart üçüncü çeyrekte gelirinin yüzde 4,3 arttığını duyururken, Home Depot satışlarının aynı dönemde yüzde 9,8 arttığını açıkladı.

ABD'de sanayi üretimi de ekimde aylık bazda yüzde 1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Öte yandan, dört yıllık görev süresi şubatta dolacak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yeniden başkan olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden dört gün içinde Fed başkan adayına ilişkin nihai bir karar vereceğini bildirdi.

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